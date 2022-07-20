الاتحاد الاوروبي يعرب عن اسفه لرفض ميليشيا الحوثي فتح الطرق بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اعرب الاتحاد الاوروبي عن أسفه الشديد لرفض ميليشيات الحوثي الانقلابية اخر اقتراح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إعادة فتح الطرق لا سيما المحيطة بتعز.



وقال الاتحاد في بيان له " ان إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم في الهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء".

وحث الاتحاد الأوروبي ميليشيات الحوثي على إعادة النظر وقبول اقتراح المبعوث الاممي.. داعيا جميع الأطراف إلى قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة ستة أشهر بعد 2 أغسطس القادم.

واضاف البيان " لقد كسرت الهدنة الجمود الدبلوماسي وجلبت منافع ملموسة غير مسبوقة لليمنيين ، ويجب ألا يضيع هذا الزخم".