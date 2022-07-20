هيئة الإسناد اللوجستي تعقد لقاءاً دورياً بأركانات القوى البشرية لدوائرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت هيئة الاسناد اللوجستي، امس لقاءاً دورياً بأركانات القوى البشرية في الدوائر التابعة لها، بحضور مساعد رئيس الهيئة اللواء عايض الشايف.



ناقش اللقاء آلية عمل القوى البشرية في الهيئة ودوائرها، وتطوير ادائها واستكمال التدريب في كافة المجالات.

وأكد مساعد رئيس الهيئة أهمية تظافر الجهود للارتقاء بعمل منظومة القوة البشرية في الهيئة ودوائرها وفق أسس وطنية وعلمية حديثة.. مشدداً على أهمّية توحيد البناء المؤسسي للملاك البشري وعمل قاعدة بيانات موحده سواء في رئاسة الهيئة والدوائر التابعة لها.

ومن جانبه، أكد رئيس شعبة القوى البشرية بالهيئة العقيد خالد العلفي، على ضرورة توحيد البيانات ورفع الكفاءة القيادية والإدارية لكافة منتسبي هيئة الإسناد وتنفيذ الخطط المرسومة.

وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار اللقاءات الدورية ومناقشة قضايا شعب البشرية أولًا بأول، والعمل على رفع التسويات المستحقة في أقرب وقت.