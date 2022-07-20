قيادة محافظة البيضاء تدين حرب الإبادة الحوثية بحق أبناء منطقة خبزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عبرت قيادة محافظة البيضاء، عن ادانتها للانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية في منطقة خبزة والتي تمثلت في حصار منطقة خبزة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء منذ قرابة أسبوع كامل، واقدامها يوم امس الثلاثاء على شن حرباً ظالمة اسفرت عن مقتل وجرح عدداً من المدنيين الأبرياء.



وقالت قيادة محافظة البيضاء في بيان لها " ان مليشيات الحوثي قامت بانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والتي تمثلت بمنع اسعاف الطفلة اية زيد صالح الصراري 13 عاما، وان أبناء منطقة خبزة صاروا عرضة لعمليات القتل والابادة الممنهجة من قبل مليشيات الحوثي".

واضاف البيان "ان مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل تهديداً حقيقاً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة".

ودعا البيان، الى ادانة صريحة لجرائم المليشيات الحوثية في محافظة البيضاء من قبل المبعوثين الاممي والامريكي الى اليمن..داعياً منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية الى القيام بواجبهم في ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء.