البحسني يناقش مع مدير الأمن مستوى تنفيذ الخطط الأمنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، امس بمدينة المكلا، مع مدير الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبدالله الصيعري، سير أداء الأجهزة الأمنية ومستوى تنفيذها للخطط الأمنية، لضبط الخارجين عن النظام والقانون، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، والصعوبات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها.

