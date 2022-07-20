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البحسني يناقش مع مدير الأمن مستوى تنفيذ الخطط الأمنية بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، امس بمدينة المكلا، مع مدير الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبدالله الصيعري، سير أداء الأجهزة الأمنية ومستوى تنفيذها للخطط الأمنية، لضبط الخارجين عن النظام والقانون، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، والصعوبات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها.

 

وشدد البحسني على رفع اليقظة الأمنية، واستمرار الحملات الميدانية في مديريات الوادي والصحراء، لضبط الخارجين عن القانون .

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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