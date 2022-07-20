عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

جرى ا امس بمدينة المكلا التوقيع على مشروع إنارة مدن ساحل حضرموت بالطاقة الشمسية، بين شركة النفط والشركة المنفذة للمشروع.



ويشمل العقد توريد وتركيب لمبات انارة بالطاقة الشمسية في مدن ساحل حضرموت، على أن تبدأ المرحلة الأولى من منطقة حلّة إلى الريان بمدينة المكلا، بفترة زمنية محددة بـ6 أشهر وتنطلق في مطلع أغسطس القادم، فيما تبدأ المرحلة الثانية في مدن أخرى بالساحل.

وعقب التوقيع قدم مدير فرع شركة النفط الدكتور خالد العكبري، شرح لعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، حول المشروع الذي يأتي مساهمة من الشركة، نظرًا للحاجة الماسة لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء.