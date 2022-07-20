مركز الملك سلمان يوقع مشروعاً لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس مشروعاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب، يستفيد منها 536 يتيماً بالإضافة إلى 166من الأسر المعيلة للأيتام بشكل مباشر، و 1.162 فردًا بشكل غير مباشر.

وقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، بمقر المركز في الرياض.