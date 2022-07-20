وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للوقوف على أعمال موسم حج 1443هـ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، امس، اجتماعاً للجنة العليا للإشراف على أعمال موسم الحج لعام 1443هـ.



وأكد الوزير بأن كل أعمال هذا الموسم قد تمت بشكل سلس، رغم ضيق الوقت فيما يتعلق بالتسجيل والترتيب إلا أن الاستعداد من قبل الوزارة كان بالشكل الأمثل وبفترة قياسية، وأن الوزارة بصدد تقييم الأداء بشكل شفاف لمعالجة كافة الإشكالات والقصور لتلافيها في المرحلة المقبلة.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش أن عدد الذين تم تفويجهم من المنفذ السعودي ودخولهم أرض الوطن بلغ أكثر من 7000 حاج، وأن عملية التدفق الى المنفذ تسير وفقاً لما هو مجدول من قبل الوزارة، وهناك تنسيق مع الأشقاء في هذا الشأن، منعاً لأي ازدحام.