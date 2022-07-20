خروقات الهُدنة.. مليشيا الحوثي تهاجم مواقع الجيش غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في الساعة الأولى من فجر اليوم، مواقع قوات الجيش الوطني غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، في خروقات مستمرة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.



وقالت مصادر عسكرية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع قوات الجيش في جبهة غراب (غربي تعز) استمر لعدة ساعات، صاحب ذلك قصفاً حوثياً على الأحياء السكنية في الأحياء الغربية للمدينة.



وأوضحت المصادر أن الهجوم الحوثي جاء من اتجاه الطريق الذي شقته المليشيا مؤخراً لأغراض عسكرية.



وأشارت إلى أن قوات الجيش أفشلت الهجوم الذي قُتل جندي من أبطال الجيش الوطني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأمس أعلن الجيش في بيان أن مليشيا الحوثي ارتكبت 33 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و21 خرقاً في جبهات محور تعز، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

