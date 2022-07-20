شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي الرئيس المصري بضحايا اصطدام حافلة ركاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء برقية عزاء ومواساة، الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بضحايا حادث الاصطدام المؤلم لحافلة ركاب في محافظة المنيا جنوبي مصر.



واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والشعب اليمني، عن عميق حزنه وخالص تعازيه للرئيس السيسي، واسر الضحايا والشعب المصري بهذا المصاب الاليم، سائلا الله ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.