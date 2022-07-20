‏الارياني يشيد بالرفض الشعبي الواسع لفعاليات مليشيا الحوثي الطائفية المستوردة من ايران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران تنفق في كل عام مليارات الريالات من اموال الشعب المنهوبة لاقامة طقوسها الطائفية المستورد من ايران، فيما اليمنيين يتضورون جوعا وفقرا.



واوضح ان مليشيا الحوثي تنفق المليارات على فعاليات طائفية فيما ملايين المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها يقعون تحت خطر الفقر والمجاعة والبطالة، في أكبر كارثة إنسانية بحسب توصيف الأمم المتحدة.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي سخرت مؤسسات ومقدرات الدولة المغتصبة في العاصمة صنعاء والخزينة العامة والايرادات المنهوبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، للحشد والتعبئة لهذه المناسبات الطائفية، دون أي اكتراث بالاوضاع الانسانية المتردية‏. وحذر من مساعي مليشيا الحوثي الارهابية لتكريس مشروعها الطائفي وفرض افكارها وطقوسها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، واستغلال حالة الفقر والجوع التي كرستها عبر سياساتها الممنهجة، لتغيير هوية الدولة والمجتمع وتحويلها إلى قاعدة لتصدير الفوضى والإرهاب للمنطقة والعالم. واشاد الارياني بالإجماع الشعبي الرافض لهذه الفعاليات الطائفية، عبر الحملة الاعلامية التي نظمها سياسيون واعلاميون وشارك فيها مواطنون من مختلف الاطياف رفضا لإحياء مليشيا الحوثي ما اسمى بعيد الولاية، داعيا لمزيد من التفاعل والتضامن للدفاع عن الهوية الوطنية والعربية في مواجهة محاولات تزييفها والعبث بها.