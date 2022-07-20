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طيران عسكري سعودي يعيد حجاج سقطرى بعد تأديتهم فريضة الحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أعادت القوات المسلحة الملكية امس حجاج بيت الله من أبناء محافظة سقطرى الى ديارهم  بعد تأديتهم فريضة الحاج  لهذه العام .

 

وأقلت الرحلة  90 حاج وحاجة من مطار جده بالمملكة الى مطار سقطرى بعد تأديتهم مناسك الحج ، لتخفيف من مشقة السفر التي تستغرق عدة أيام.

 

وثمن الحجاج من ابناء سقطرى جهود الاشقاء في السعودية وتعاونهم في تسهيل سفرهم وعودتهم الى المحافظة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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