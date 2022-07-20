طيران عسكري سعودي يعيد حجاج سقطرى بعد تأديتهم فريضة الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

أعادت القوات المسلحة الملكية السعودية امس حجاج بيت الله من أبناء محافظة سقطرى الى ديارهم بعد تأديتهم فريضة الحاج لهذه العام .



وأقلت الرحلة 90 حاج وحاجة من مطار جده بالمملكة الى مطار سقطرى بعد تأديتهم مناسك الحج ، لتخفيف من مشقة السفر التي تستغرق عدة أيام.

وثمن الحجاج من ابناء سقطرى جهود الاشقاء في السعودية وتعاونهم في تسهيل سفرهم وعودتهم الى المحافظة.