- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران عسكري سعودي يعيد حجاج سقطرى بعد تأديتهم فريضة الحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022
أعادت القوات المسلحة الملكية السعودية امس حجاج بيت الله من أبناء محافظة سقطرى الى ديارهم بعد تأديتهم فريضة الحاج لهذه العام .
وأقلت الرحلة 90 حاج وحاجة من مطار جده بالمملكة الى مطار سقطرى بعد تأديتهم مناسك الحج ، لتخفيف من مشقة السفر التي تستغرق عدة أيام.
وثمن الحجاج من ابناء سقطرى جهود الاشقاء في السعودية وتعاونهم في تسهيل سفرهم وعودتهم الى المحافظة.