عاجل.. التحالف العربي يفند مزاعم الحوثيين حول "ضربات جوية" بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

فند التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، مزاعم الحوثيين حول تنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع، مؤكدا أنها "عارية عن الصحة".



وقال التحالف، في بيان، إن الضربات الجوية للتحالف توقفت مع بدء سريان الهدنة.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات كاملة لتثبيت الهدنة وندعمها بين الأطراف اليمنية".

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت، السبت الماضي، عن رفضها ضمنيا لتمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة التي تنتهي في 2 أغسطس/آب المقبل.

وزعمت مليشيات الحوثي في بيان صادر عن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى أن "الهدنة الأممية مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل".

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي وتم تجديدها في 2 يونيو/حزيران الجاري شهرين إضافيين، حيث استوفت الحكومة اليمنية والتحالف العربي تنفيذ بنودها الإنسانية بما فيه وقف العمليات العسكرية وذلك رغم تصاعد خروقات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.