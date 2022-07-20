عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي يفجر حربا في البيضاء.. هجوم لاجتياح بلدة خبزة المحاصرة

الأربعاء 20 يوليه 2022

الخليج 365

فجر الحوثيون مواجهات عنيفة في محافظة البيضاء، وسط اليمن، عقب هجوم عسكري استهدف اجتياح بلدة "خبزة" الخاضعة لحصار مشدد منذ أسبوع.



و"خبزة" تتبع إداريا عزلة "قيفة آل محن يزيد" بمديرية القريشية أحد أهم مديريات رداع في البيضاء التي تعد قبائلها من أشد المناهضين تاريخيا لحكم مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وقالت مصادر قبلية، إن مليشيات الحوثي هاجمت بالدوريات المدججة بالأسلحة مزودة بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا البلدة التي تضم 1500 نسمة وذلك بعد نحو 8 أيام من حصارها.

ويتهم الانقلابيون القبائل في "خبزة" باستهداف موقع عسكري للمليشيات قرب مرتفعات "الثعالب" في رداع ما أسفر عن مقتل 3 من الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تقصف عشوائيا المنازل السكنية والمزارع وآبار مياه الشرب بالقذائف المدفعية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين، كما تمنع المدنيين والمرضى من الدخول والخروج للبلدة.

وأشارت إلى أن قبائل "خبزة" ردت في هجوم مسلح استهدف كسر الحصار الخانق ونجحت في تدمير دورية وإعطاب أخرى وأسر عدد من العناصر الحوثية فضلا عن تكبد المليشيات الانقلابية قتلى وجرحى.

وأعربت المصادر القبلية عن قلقلها من استغلال مليشيات الحوثي للهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في قمع قبائل البيضاء والانتقام من بلدة "خبزة" التي انتفضت باكرا عام 2015 رفضا لتمدد الانقلابيين.

وكانت منظمات حقوقية يمنية وثقت مقتل 129 مدنيا في خبزة في رداع منذ 2015 وحتى 2021، إلى جانب تدمير وتضرر ونهب نحو 90 منزلا سكنيا إثر هجمات عدوانية وغادرة نفذتها مليشيات الحوثي المدعومة من نظام طهران.

وارتكبت مليشيات الحوثي سلسلة من الجرائم في محافظة البيضاء كان أبرزها اجتياح "آل عوض" في مديرية ردمان والسوادية بعد معارك استمرت لأيام وذلك عام 2020.