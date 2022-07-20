حضرموت.. وفاة امرأتين في حادث انقلاب حافلة ركاب في المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأتان، يوم الثلاثاء، في حادث انقلاب حافلة ركاب في عقبة "عبدالله غريب" في الطريق الدولي الرابط بين ساحل ووادي محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وأكد شهود عيان، وفاة امرأتين في حادث انقلاب حافلة ركاب ( نوع بلكة)، كانت في طريقه صوب مدينة المكلا.

وأكد الشهود، أن سيارة الاسعاف التابعة لميزان حضرموت الواقع تحت العقبة، باشرت النزول إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات مدنية المكلا.

وطالب المواطنون، السلطات في حضرموت، سرعة التوسعة والصيانة الدورية (لعقبة عبدالله غريب) التي تربط الطريق الدولي بين وادي وساحل حضرموت للحد من الحوادث المرورية فيها.