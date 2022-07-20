اخبار الخليج / اخبار اليمن

حضرموت.. وفاة امرأتين في حادث انقلاب حافلة ركاب في المكلا

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأتان، يوم الثلاثاء، في حادث انقلاب حافلة ركاب في عقبة "عبدالله غريب" في الطريق الدولي الرابط بين ساحل ووادي محافظة حضرموت (شرقي اليمن). 

وأكد شهود عيان، وفاة امرأتين في حادث انقلاب حافلة ركاب ( نوع بلكة)، كانت في طريقه صوب مدينة المكلا. 

وأكد الشهود، أن سيارة الاسعاف التابعة لميزان حضرموت الواقع تحت العقبة، باشرت النزول إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات مدنية المكلا. 

وطالب المواطنون، السلطات في حضرموت، سرعة التوسعة والصيانة الدورية (لعقبة عبدالله غريب) التي تربط الطريق الدولي بين وادي وساحل حضرموت للحد من الحوادث المرورية فيها.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا