شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : إنجي خوري تظهر شبة عارية.. وتخطف جمهور سما المصري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حالة من الجدل دائماً تثيرها الفنانة الشابة إنجي خوري عبر حسباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث أنها تنشر فيديوهات مثيرة للجدل بشكل مستمر، وتصنف +18 على طريقة الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، والغرض من كل هذا الأمر جذب الجمهور ولفت الانتباة للحصول على عدد أكبر من المتابعين .

ونشرت الفنانة الشابة إنجي خوري "فيديو" جديد أمس عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وظهرت إنجي في الفيديو وهي شبة عارية حيث أنها كانت ترتدي مايوة بكيني ويعتليه شال شفاف يبرز مفاتن جسدها، وتفاعل معها الجمهور وأنهالت عليها الكثير من التعليقات السلبية والإجابية.

وعلقت إنجي خوري على الفيديو قائلة: "من سهرة أمس كانت جيدة للغاية".

وكانت الفنانة الشابة إنجي خوري قد دافعت عن العري، بعد نشرها فيديو لها، وهي تقف في أحد الشوارع مرتدية فستانًا قصيرًا، مما تسبب في تعرضها إلى جبهة شتائم وهجوم شديد من متابعيها.

ومنذ أسبوع تقريبا أثارت أيضا إنجي خوري الجدل عبر مواقع التواصل بعد أن قامت بنشر "فيديو" عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تروي من خلاله تفاصيل خطفها والاعتداء عليها من قبل المطرب آدم، الذي كان يجمعهما علاقة صداقة جيدة، مؤكدة في هذا الفيديو أنه تم الاعتداء عليها جسديا.

وأكدت إنجي خوري أنها كانت تساعد المطرب آدم في تنظيف المنزل عندما أصيب بكسر في القدم، مستاءة من وصول علاقتهما لهذه المرحلة وتصرفه بهذا الشكل المفزع.

وأضافت أنها ستلجأ إلى القانون والطب الشرعي للحصول على كامل حقها منه مع نشر بعض الصور التي كشفت من خلالها عن الإصابات والكدمات وأثر الاعتداء عليها.

خلاف إنجي خوري و قمر

وأفصحت إنجي خوري أن سبب اختطافها يرجع إلى الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجة المطرب آدم وهي قمر، وفقا لما تم ذكره في الفيديو، التي أكدت من خلاله أن المطرب آدم اختطفها في بيروت بسبب خلاف حدث بينها وبين قمر، وهو الأمر الذي جعله يعذبها لهذا الحد، وتهديدها بأمور أخرى لم توضح إنجي خوري تفاصيل عنها.

https://www.instagram.com/p/B-GaPFUJ1Y8/