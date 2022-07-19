بعد تعرض "لعكب" لمحاولة اغتيال.. أمنية شبوة تشكل لجنة لتقصي الحقائق وإيقاف المتسببين في الحادثة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الثلاثاء، تشكيل لجنة عسكرية لتقصي الحقائق في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق مركز المحافظة جنوب شرقي اليمن.



وفي وقت سابق اليوم نجا قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبدربه لعكب من محاولة اغتيال ومقتل اثنين من مرافقيه وإصابة اثنين أخرين، في كمين نصبه جنود ينتمون لقوات ما يسمى "دفاع شبوة" المدعومة إماراتيا في مدينة عتق.



وقالت اللجنة الأمنية بشبوة في بيان قبل قليل، إنها وقفت في اجتماع استثنائي برئاسة المحافظ عوض بن الوزير رئيس اللجنة أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها عاصمة المحافظة بين القوات الخاصة وقوات دفاع شبوة والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأضاف البيان، أن اللجنة الأمنية اتخذت إجراءات صارمة تجاه المتسببين بالأحداث أيا كانت صفاتهم وأسماؤهم ومناصبهم، وكذلك القيادات التي لا تلتزم بتوجيهات اللجنة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات أمنية صارمة تكون كفيلة بعدم تكرار ما حدث اليوم.



وذكر أن اللجنة شكلت لجنة عسكرية من أعضاءها لتقصي الحقائق، وإيقاف أفراد كل الأطراف الأمنية المتسببة بحادثة نقطة الكهرباء وحادثة اليوم، وإيقاف الشحن والتعبئة الخاطئة، والعمل على إنهاء التوتر وحل المشاكل بشكل جذري وتجسيدا لشعار كلنا أبناء شبوة.



وأكدت اللجنة الأمنية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة النتائج والتوجيهات أولا بأول لكشف المتورطين والضالعين في إثارة الفتن، وشددت على أنها لن تالو جهدا في القيام بمسؤوليتها في فرض الأمن والاستقرار في مدينة عتق.