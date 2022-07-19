البيضاء.. أبناء القبائل يسيطرون على جبل استراتيجي بعد معارك مع ميليشيا الحوثي في "قيفة رداع"

المنامة - ياسر ابراهيم - تدور معارك عنيفة بين مسلحين قبليين وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منذ ساعات، شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مواجهات عنيفة اندلعت، ظهر اليوم، بين ميليشيات الحوثي وأبناء القبائل في قرية خبزة بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع".



وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية قيام ميليشيات الحوثي بمحاصرة قرية خبزة منذ أسبوع بعد مقتل ثلاثة من عناصرها في نقطة بالقرب من القرية في ظروف غامضة.



وذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت قصفها العشوائي على منازل المواطنين في قرية خبزة ما أدى إلى مقتل امرأة.



وأضاف أن القبائل حشدت مقاتليها وهاجمت مواقع ميليشيات الحوثي بعد رفضها التجاوب لفك الحصار المفروض على قرية خبزة منذ أيام.



ووفق المصدر فإن أبناء القبائل تمكنوا مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على جبل الثعالب الذي يعد أكبر جبل في قيفة رداع والذي كانت تسيطر عليه الميليشيا الحوثية.



كما تمكن مسلحو القبائل من الاستيلاء على طقمين تابعين للمليشيا، والمعارك ما زالت مستمرة حتى اللحظة وسط حشد من الطرفين، وفق المصدر.

