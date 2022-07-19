شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. رئيس صندوق صيانة الطرق يطلّع على سير العمل بالخط البحري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد صباح اليوم المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن سير العمل بالخط البحري. وتجري سير الأعمال بصيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري من قبل الجهة المنفذة للمشروع وبتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وخلال الزيارة شدد المهندس الماس على الجهة المنفذة بسرعة انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. واستمع الماس من مدير المشروع حول العمل الجاري في صيانة وتحسين السلامة المرورية. ولفت الماس أن المشروع يمثل اهتمام ومتابعة كبيرة من قبل القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين ومعالي وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ احمد حامد لملس. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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