شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ورشة عمل حول فصل الاحداث بالسجون بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت امس بسيئون ورشة عمل خاصة بفصل الأحداث في السجون، ضمن أنشطة برنامج تعزيز الامن على المستوى المحلي في اليمن، تنفذها مؤسسة بسمه لتنمية الطفل والمرأة بإشراف مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن.



ناقشت الورشة التي أدارها مدير مكتب حقوق الإنسان بالوادي والصحراء عمر العامري بمشاركة (20) مشاركا يمثلون المؤسسات الأمنية والنيابات وعدد من مكتب الوزارات المختصة ثلاثة محاور تطرقت إلى " حقوق الحدث " و " واقع الإصلاحية " و " مخرجات تقارير سابقة لزيارات السجن العام " .