البحسني يوجه بإعداد الدراسات لتحسين خدمة التيار الكهربائي في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، بإعداد الدراسات لتحسين خدمة التيار الكهربائي للمشتركين في حضرموت، من خلال وضع الخطط الاستراتيجية لرفع القدرة التوليدية للطاقة، وتنفيذ أعمال الصيانة للمحطات القديمة، والتوجّه في إنشاء المحطات الجديدة عبر الطاقة النظيفة.



وكلف البحسني خلال تراسه، امس اجتماعاً بمدينة المكلا، وضمّ أعضاء اللجنة الفنية لكهرباء ساحل حضرموت، المختصين في المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت بمتابعة المخاطبات مع وزارة الكهرباء والطاقة..موجهاً شركة النفط بالساحل بتغطية العجز الحالي من المحروقات للحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

كما ناقش الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، وضع الكهرباء، والقدرة التوليدية للمحطات، وما يقابلها من عجز للطاقة، وبحث سبل معالجتها، ووضع الحلول العاجلة لتحسين منظومة الكهرباء بالمحافظة.