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محافظ شبوة يناقش تدخلات منظمة أطباء بلا حدود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

ناقش محافظ محافظة شبوة عوض العولقي، امس، مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن ايوالد ستالس، تدخلات المنظمة ، في القطاع الصحي.

 

وثمن المحافظ، التدخل الصحي والطبي النوعي الذي ستقوم به منظمة أطباء بلا حدود..داعيا المنظمة لسرعة البدء في تنفيذ خطتها الميدانية الخاصة..مؤكدا دعم السلطة المحلية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع المنظمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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