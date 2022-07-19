محافظ شبوة يناقش تدخلات منظمة أطباء بلا حدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

ناقش محافظ محافظة شبوة عوض العولقي، امس، مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن ايوالد ستالس، تدخلات المنظمة ، في القطاع الصحي.

