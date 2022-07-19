وكيل مارب يتفقد سير اداء مصلحة الاحوال المدنية ولجان التفتيش الميداني للخدمة المدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، ، سير العمل والانضباط الوظيفي في فرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة واداء فرق التفتيش الميدانية على الوحدات الادارية العامة الحكومية والمختلطة التابعة لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات.



واستمع العوضي، الى شرح عن مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني يوم من ايام الدوام الرسمي عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، والتحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات لتطوير الاداء في ظل الازدحام الكبير من قبل المواطنين طالبي خدمة استخراج الوثائق الرسمية من بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة.

وطاف الوكيل باقسام وادارات فرع المصلحة واستمع من العاملين على طبيعة العمل وسلاسة الاجراءات..مطلعاً على الاحتياجات التأثيثية للمبنى الجديد الاضافي لفرع المصلحة والذي سيعمل على زيادة نوافذ الخدمات المقدمة وتخفيف معاناة المواطنين من الازدحام.

واستمع الوكيل المعوضي من فرق التفتيش الميدانية ومنتسبي مكتب الخدمة برئاسة نائب المدير العام عفاف الشرجبي، الى شرح عن خطط عمل التفتيش للمجموعات للوحدات الادارية العامة والمختلطة في المحافظة والتي تتجاوز 40 وحدة، للتأكد من مدى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الاضحى المبارك.

وشدد الوكيل المعوضي، على اهمية دور مكتب الخدمة المدنية ولجانه الميدانية للتفتيش على الانضباط الوظيفي في ضبط اداء والتزام موظفي الوحدات العامة واثرها في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.. مؤكدا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية والجزاءآت المقرة في اللوائح الرادعة بحق المتغي