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لقاء بسيئون يناقش أسباب توقف تحصيل ايرادات صندوق النظافة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بسيئون يناقش أسباب توقف تحصيل ايرادات صندوق النظافة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

ناقش لقاء اليوم، بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون لوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الإشكاليات الخاصة بتوقف العمل بتحصيل إيرادات صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت.

 

واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة الآلية المناسبة لاعادة تحصيل الإيرادات المحددة بحسب اللائحة المنظمة لعملية التحصيل وإلزام المكلفين بدفعها بحسب أوعية التحصيل المحددة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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