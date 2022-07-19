لقاء بسيئون يناقش أسباب توقف تحصيل ايرادات صندوق النظافة

ناقش لقاء اليوم، بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون لوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الإشكاليات الخاصة بتوقف العمل بتحصيل إيرادات صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت.

محمد يوسف

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