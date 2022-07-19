بلادنا تدين التفجير الارهابي بمدينة جوهر الصومالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التفجير الإرهابي التي استهدف فندقا بمدينة جوهر الصومالية، وأسفر عن قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون.



واعربت الوزارة في بيان لها، عن تضامنها مع الحكومة والشعب الصومالي الشقيق، ودعمها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية، مجددة موقف الجمهورية اليمنية الثابت الرافض لكل أشكال العنف و التطرف، ومقدمة التعازي لذوي وأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.