شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الوضع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل استمرار تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية وعدم تنفيذ تعهداتها بشأن الهدنة.



وعبر بن مبارك عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في حل الازمة، ومثمنا الموقف الامريكي المؤكد على ضرورة انهاء الانقلاب وتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦ وهو ما عبر عنه موخرا في البيان السعودي الامريكي المشترك.. مؤكدا أن استمرار حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز يعرقل جهود السلام، وأن إصرار المليشيات على عدم رفع الحصار عن المدنيين يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام.

من جانبه أكد السفير الأمريكي وقوف بلاده الى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.