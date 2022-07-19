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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال صيانة الطريق البحري في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022
متابعات_الخليج 365
بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، امس أعمال مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق البحري (القديم) بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور.
واوضح مدير المشروع المهندس شوقي حسن قائد، بان أعمال الصيانة تشمل قلع الحفائر المتضررة بالطريق وتعبئة الشقوق ونقل المخلفات..مشيراً الى إنه سيتم إنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.