بدء أعمال صيانة الطريق البحري في عدن

واوضح مدير المشروع المهندس شوقي حسن قائد، بان أعمال الصيانة تشمل قلع الحفائر المتضررة بالطريق وتعبئة الشقوق ونقل المخلفات..مشيراً الى إنه سيتم إنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.

محمد يوسف

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