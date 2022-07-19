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بدء أعمال صيانة الطريق البحري في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

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بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، امس أعمال مشروع صيانة وتحسين السلامة المرورية للطريق البحري (القديم) بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور.

 

واوضح مدير المشروع المهندس شوقي حسن قائد، بان أعمال الصيانة تشمل قلع الحفائر المتضررة بالطريق وتعبئة الشقوق ونقل المخلفات..مشيراً الى إنه سيتم إنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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