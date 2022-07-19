وكيل وزارة التعليم الفني يناقش الاستعدادات الخاصة بالاختبارات للعام 2021-2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب،، بالعاصمة المؤقتة عدن ، مع الإدارة العامة للاختبارات والمطبعة السرية، الاجراءات والاستعدادات الاولية لعقد الاختبارية التي ستدشن في 6 أغسطس القادم .



كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه الوكيل كليب بحضور وكيل الوزارة لقطاع المشاريع عصام عبده علي، تقرير مقدم من الإدارة العامة للاختبارات والمطبعة السرية حول ماتم إنجازه خلال المرحلة الماضية، و اخر المستجدات والتجهيزات المتعلقة بالاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، والتي ستنفذ في 13 مركز اختباري في المحافظات المحررة ، بالاضافة الى الاطلاع على كافة المتطلبات والإجراءات والتجهيزات التنظيمية المطلوبة للعملية الاختبارية .

وأكد وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المعايير والجودة، على أهمية انجاز كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ العملية الاختبارية بالشكل المطلوب وتجاوز كافة الصعوبات والتحديات الفنية التي تواجه العملية الاختبارية..مشدداً على ضرورة العمل المشترك في إعادة تطوير وتحسين العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة .