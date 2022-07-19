وسط تصاعد الظاهرة.. اختفاء شابين في ظروف غامضة بمحافظة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اختفى شاب وفتى في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، وسط تصاعد الظاهرة في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية في مديرية بعدان (شرق إب)، إن شاباً يُدعى (غسان علي عبدالله محسن العماري) من أهالي قرية السروه وادي الشناسي بالمديرية، اختفى مساء الأحد في ظروف غامضة.



والخميس اختفى الطفل (ياسر محمد علي أحمد قحطان) ـ 14 عاماً ـ من أهالي مدينة اب القديمة بمديرية المشنة، في ظروف غامضة.



وشهدت المحافظة خلال الأسابيع الماضية أكثر من عشر حالات مماثلة، أعلن خلالها الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فقدان أطفال وشبُان، في ظروف غامضة.



وتزامنت عمليات اختفاء الأطفال مع ارتفاع وتيرة التجنيد الإجبارية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تسعى لاستقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها.



وتحولت محافظة إب، خلال الأشهر والسنوات الماضية، إلى مسرح لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال، تقودها عصابات تجنيد قسري وعصابات جريمة منظمة مرتبطة بالحوثيين، وفق مصادر محلية وحقوقية.