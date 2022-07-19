مأرب.. الأجهزة الأمنية تُلقي القبض على 41 مطلوباً أمنياً

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب (شرق اليمن)، إلقاء القبض على 41 مطلوباً أمنياً في عدد من مديريات المحافظة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "تمكنت الاجهزة الأمنية بشرطة مأرب يوم الأحد (17 يوليو ) من القبض على (41) مطلوبا أمنيا بعمليات نوعية في عدد من المديريات بالمحافظة" دون مزيد من التفاصيل.



وأوضح البيان، ان الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة مأرب، تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وتأمين الخطوط الخلفية للمناطق المحررة من مليشيات الحوثي الإرهابية والقبض على الخلايا الحوثية التي تحاول التسلل إلى المحافظة.



وبين الحين والآخر تلقي الأجهزة الأمنية على عناصر حوثية تحاول التسلل إلى المدينة كما تقوم بضبط خلايا تعمل لصالح المليشيا من داخل المدينة.

