قبيل انتهائها في مطلع أغسطس.. الأمم المتحدة: المشاورات جارية لتمديد الهُدنة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن قيامها باتصالات مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة في اليمن، التي تنتهي في 2 أغسطس/آب المقبل.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.



وقال حق إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ "يجري حالياً اتصالات مع الأطراف المعنية في محاولة لتمديد الهدنة اليمنية".



وأضاف: "لقد أوضح المبعوث الخاص في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي (الإثنين الماضي) ما حققته الهدنة الحالية، كما سلّط الضوء على الحاجة إلى تمديدها".



وأردف أن غروندبرغ "ينظر حالياً في كيفية تحقيق ذلك والمدة المقترحة لتمديد الهدنة".



وأمس الاثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما، إن الأمم المتحدة تضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للاتفاق على تمديد الهدنة لستة أشهر، والتي ستكون الأطول في الصراع المستمر منذ سبع سنوات مع تزايد الضغوط الدولية على الجانبين لإنهاء الحرب.



وقال المصدران إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج يتعين عليه معالجة شكاوى الجانبين قبل موافقتهما على تجديد إضافي للهدنة القائمة منذ شهرين والتي بدأ سريانها لأول مرة في أبريل نيسان.



وقال أحد المصدرين "الاقتراح (التمديد لستة أشهر) مطروح على الطرفين منذ فترة".



وأضاف المصدر أن جروندبرج سيسافر في الأيام المقبلة إلى سلطنة عُمان، حيث يوجد مقر كبير مفاوضي الحوثيين، وإلى مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن، حيث يقع مقر الحكومة المدعومة من السعودية، لإجراء محادثات.



ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.



ومن أبرز بنود الهدنة السارية حالياً، وقفُ إطلاق النار وفتحُ ميناء الحُديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ سنوات، يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وكالات

