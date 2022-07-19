شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 17 الف أسرة تستفيد من مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعام 1443هـ بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استفادت أكثر من 17 الف أسرة محتاجة وفقيرة و أسر الأيتام والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين بالإضافة الى المجتمع المضيف في مختلف مديريات وادي حضرموت والصحراء من مشروع توزيع لحوم الأضاحي للعام الحالي 1443هـ الذي نفذته جمعية الوصول الإنساني بوادي حضرموت بتمويل من عدة جهات مانحة من الداخل والخارج وكذا شركاء العمل الإنساني .



وأثنى المدير التنفيذي للوصول الإنساني بوادي حضرموت منير صالح هود، بدور الجهات المانحة والشراكة الفاعلة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس المستهدفين ومشاركتهم فرحة العيد..مؤكداص أن مشروع الأضاحي يعتبر من أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية كل عام .