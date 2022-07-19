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وزير الداخلية يوجه مصلحة الدفاع المدني برفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

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وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان،  امس قيادة مصلحة الدفاع المدني وفروعها بالمحافظات المحررة الى رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وسرعة الاستجابة للطوارئ لحماية المواطنين.

 

وأكد وزير الداخلية، على أهمية نشر التوعية للمواطنين بمخاطر السير في الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني والأجهزة ذات الاختصاص والتعامل مع التحذيرات لحماية الارواح والممتلكات.

 

وثمن وزير الداخلية، جهود ضباط وصف ضباط وافراد فروع الدفاع المدني بالمحافظات من خلال تقديم الخدمات للمواطنين والتي اسهمت في انقاذ الارواح والممتلكات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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