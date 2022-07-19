وزير الداخلية يوجه مصلحة الدفاع المدني برفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، امس قيادة مصلحة الدفاع المدني وفروعها بالمحافظات المحررة الى رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وسرعة الاستجابة للطوارئ لحماية المواطنين.



وأكد وزير الداخلية، على أهمية نشر التوعية للمواطنين بمخاطر السير في الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني والأجهزة ذات الاختصاص والتعامل مع التحذيرات لحماية الارواح والممتلكات.

وثمن وزير الداخلية، جهود ضباط وصف ضباط وافراد فروع الدفاع المدني بالمحافظات من خلال تقديم الخدمات للمواطنين والتي اسهمت في انقاذ الارواح والممتلكات.