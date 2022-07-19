الوزير الارياني يلتقي بقيادة قطاع الثقافة لتقييم فعاليات الأنشطة والفعاليات العيدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، امس بالعاصمة المؤقتة عدن، بقيادة قطاع الثقافة بالوزارة، وذلك للاطلاع على الأنشطة والفعاليات العيدية، والاعداد لفعاليات وأنشطة ثقافية قادمة.



وفي اللقاء، أطلعت قيادة قطاع الثقافة والفنية، الوزير الارياني على الأنشطة والفعاليات الثقافية التي أقامها القطاع ومكاتب الوزارة في عدد من المحافظات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الوقوف على الفعاليات المقامة بغرض تقييمها.

وأشاد الوزير الارياني بالجهود المبذولة، في الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عيد الاضحى والتي استهدفت الوصول إلى أكبر قدر من الجماهير ونشر الوعي وتثقيف المجتمع وحمايته من الافكار الدخيلة.

كما أطلع الارياني على التحضيرات الجارية لإقامة فعاليات وانشطة ثقافية وفنية توعوية خلال الفترة القادمة، ونشاطات فروع المحافظات..مؤكداً على أهمية الفعاليات الثقافية، كونها تساهم في تشكيل الوعي الوطني، الذي على أساسه يتم مواجهة الأفكار المنحرفة والخرافات التي تحاول استقطاب الشباب.

ودعا الارياني إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية، واشراك الشباب في المجالات الثقافية والفنية، لصقل مواهبهم الإبداعية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بالشكل الذي يعود بالنفع عليهم وعلى اسرهم ومجتمعهم ويحميهم من الافكار والمشاريع الهدامة، التي تحارب الهوية الوطنية.

وحث الوزير الارياني، على المزيد من الاهتمام بالجانب الفني وإقامة الأنشطة الفنية في عدن ومختلف المحافظات المحررة، لإعادة الحياة الثقافية والفنية التي دمرها الانقلاب والحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي..منوهاً بأهمية الثقافة والفنون في محاربة الإرهاب والتطرف ومشاريع العنف التي تقف خلفها المليشيا الحوثية ومن خلفها المشروع الإيراني..مشدداً على ضرورة أن تصل هذه الفعاليات والأنشطة إلى كل اليمنيين.