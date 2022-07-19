عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقال قيادات داعشية بارزة شرقي اليمن

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في اليمن القبض على قادة بارزين في تنظيم داعش الإرهابي وذلك ضمن حملة أمنية نوعية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.



وتوجت حملة أمنية شاركت فيها وحدات أمنية وعسكرية في مديرية القطن في وادي حضرموت بضبط 4 عناصر إرهابية بينهم اثنان من قيادات تنظيم داعش الإرهابي بعد أن قدمت من محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين.

وكانت السلطات الأمنية في حضرموت أعلنت، في بيان مقتضب، تنفيذها قبل أيام حملة أمنية عبر نصب حواجز تفتيش مباغتة ودوريات متحركة ما أسفر عن الإطاحة بخلية داعشية إرهابية من 4 عناصر بينها اثنان كانت بحوزتها أحزمة ناسفة وهويات شخصية مزورة.

وأوضح مصدر أمني، أن من بين العناصر التي تم اعتقالها اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي أحدهم المسؤول الأمني لداعش في بلدتي "قيفة" و"يكلا" في البيضاء وهو الإرهابي"أبو محمد المداني" واسمه الفعلي "إدريس محسن المرفدي".

كما ضبطت قائد كتيبة المدفعية لتنظيم داعش الإرهابي المكنى "عبادة العدني" واسمه الحقيقي "صالح عشور فجيج" والذي كان يتواجد في حضرموت، وفقا لذات المصدر.

وبحسب أمن حضرموت فإن "المرفدي" وعنصر آخر ضبط على متن مركبة (باص) نوع "نوها" وهو بحوزته حزام ناسف تم جلبه عن طريق محافظة مأرب إلى مديرية القطن لتسليمه للإرهابي "عبادة العدني" ورابع مشتبه به.

وأهاب باليمنيين الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تسعى لزعزعة السكينة العامة، مؤكدا تواصل الحملة الأمنية التي امتدت إلى مداهمات أوكار إرهابيين ومطلوبين أمنياً في مديرية القطن منذ الأسبوع الماضي.

وكان مسؤول يمني قال في وقت سابق، إن تنظيم داعش الإرهابي شن حربا شرسة لطرد تنظيم القاعدة الإرهابي في البيضاء وهي معقل التنظيمين الأبرز ما أدى إلى مصرع أميره المدعو " أبو البراء العدني".

وتدخلت مليشيات الحوثي في إسناد "القاعدة" عبر إسناد مباشر في عملية عسكرية في أغسطس/آب 2020 إلى جانب تجنيد 200 عنصر من قبيلة "آل ريام" للدفاع عن التنظيم الأم أمام هجمات فرع داعش ما أدى إلى تفكك الأخير وفرار قياداته إلى مناطق مختلفة، وفقا للمصدر.