المحويت.. وفاة طفلين شقيقين غرقًا في مياه أحد السدود بمديرية "ملحان"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفلان شقيقان، يوم الإثنين، غرقا في مياه أحد السدود، في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل مؤيد أحمد الظاهري 14 عامًا، وشقيقه محمد أحمد الظاهري 12 عامًا، توفيا، غرقا في مياه أحد السدود بمنطقتهما، في مديرية ملحان.

وأوضحت المصادر، أن الطفلين ذهبا للسباحة في مياه السد في المنطقة، وأنهما توفيا بعد غرقهما وسط مياه السد، وأن محاولات انقاذهما فشلت، نتيجة انعدام الوعي بطرق السباحة وعدم الدخول إلى الأماكن الخطرة.

وذكرت المصادر أن والد الطفلين نقل إلى العناية المركزة لتلقي العلاج، بعد تدهور صحته فور سماعه نبأ وفاته نجليه مؤيد وأحمد، خصوصا وأنه كان يعاني من السكر والضغط.

وارتفعت مؤخرا نسبة عدد الوفيات غرقا في مياه السدود والآبار في عدة محافظات يمنية، وسط انعدام أدوات الأمن والسلامة، وعدم الوعي الكافي بطرق السباحة لدى الأطفال.

وكان خمسة أطفال من أسرة واحدة قد لقوا حتفهم مطلع مايو الماضي، نتيجة غرقهم في سد مائي برداع، بمحافظة البيضاء.