اليمن.. الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة والداخلية توجه الدفاع المدني برفع الجاهزية

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز اليمني للأرصاد الجوية، الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة القادمة، في حين وجهت وزارة الداخلية الدفاع المدني برفع الجاهزية.



وقال مركز الأرصاد في نشرة له، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الشرقية والوسطى،" محافظتي المهرة وحضرموت"، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الصحاري والهضاب الداخلية.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، أبين، البيضاء، مأرب والجوف وعلى مناطق متفرقة في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.



وأضاف، "كما يُتوقع أن يكون الطقس حاراً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية ودرجات الحرارة العظمى ما بين (35-40) درجة مئوية، بينما سيكون حاراً ورطباً في المناطق الساحلية ودرجات الحرارة العظمى ما بين (30-36) درجة مئوية".



وبحسب المركز ستكون الرياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية، الشرقية، خليج عدن ومدخل باب المندب.



وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.



كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً.



في السياق وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، الإثين، قيادة مصلحة الدفاع المدني وفروعها بالمحافظات المحررة برفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية وسرعة الاستجابة للطوارئ لحماية المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأكد حيدان على أهمية نشر التوعية للمواطنين بمخاطر السير في الأودية ومجاري السيول، والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني والأجهزة ذات الاختصاص والتعامل مع التحذيرات لحماية الارواح والممتلكات.



كما ثمن وزير الداخلية، جهود ضباط وصف ضباط وافراد فروع الدفاع المدني بالمحافظات من خلال تقديم الخدمات للمواطنين والتي اسهمت في انقاذ الارواح والممتلكات.

