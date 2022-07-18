شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. بدء أعمال صيانة الخط البحري في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت أعمال صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري "القديم" بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وباشرت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة أعمال صيانة وتحسين الخط البحري"القديم" وقال المهندس شوقي حسن قائد مدير المشروع أن العمل بدء بالصيانة عقب انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك. واشار شوقي أن المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة شدد على سرعة انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. وبين مدير المشروع أن العمل بداء عبر قلع الحفائر المتضررة بالطريق إضافة إلى تعبئة الشقوق ونقل المخلفات. الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة تأتي مع عدة مشاريع تشهدها العاصمة عدن خلال الفترة الايام القادمة مثل صيانة وتأهيل خط كالتكس وكالتكس إلى جولة الغزل والنسيج بالمنصورة إضافة إلى صيانة وتأهيل شارع السواعي بالمعلا. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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