المقدشي يلتقي الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح طرقات محافظة تعز المحاصرة

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الإثنين، الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح طرقات تعز برئاسة عبدالكريم شيبان.



جاء ذلك بحضور محافظ تعز نبيل شمسان، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي، ونائب رئيس هيئة العمليات الحربية العميد ناجي عباس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستمع المقدشي من الفريق إلى تقرير مفصل وشامل حول جولات المفاوضات لفتح طرقات المحافظة وصولاً الى المفاوضات الأخيرة بالعاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، واستمرار تعنت المليشيات ورفضها الدائم لكل المقترحات والمبادرات الدولية والأممية الرامية لفتح الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.



وقال وزير الدفاع إن هذه الحرب فرضتها مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني على الشعب اليمني الذي يتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات من المليشيا التي تفرض الحصار الظالم على أبناء محافظة تعز وتطال جرائمها المدنيين والأبرياء".



وأضاف، "هدفنا إحلال السلام الدائم لبلادنا، وهذا لن يتحقق إلا باستعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب"، مشيراً الى أن فتح الطرقات وحرية التنقل والسفر للمواطنين يعد من أبسط الحقوق.



وأكد وزير الدفاع، حرص القيادة العليا على تخفيف المعاناة وتذليل كافة الصعوبات في هذا الجانب والتي من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم تعنت المليشيا ورفضها كل المبادرات..



ولفت الى أن المفاوضات كشفت زيف المليشيات وادعاءاتها أمام المجتمع وأن رفضها للمقترحات الاممية بفتح الطرقات جعلها تبدو على حقيقتها أمام العالم، مؤكداً ان المليشيا تستخدم الجوانب الانسانية كورقة للابتزاز والتضليل.



كما أكدا وزير الدفاع ومحافظ تعز، أن المليشيا هي من تحاصر المحافظة وتمنع دخول المرضى والعجزة والاطفال والنساء والسلع والبضائع، وتستهدف المدنيين والمستشفيات والمدارس والأحياء السكانية بالصواريخ والقذائف والقناصات.



وأشادا بتلاحم جميع أبناء المحافظة أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وجميع المكونات ووقوفهم صفاً واحداً خلف الجيش الوطني وأبطاله الميامين لاستكمال التحرير والانتصار للوطن ودحر العصابة الحوثية الى مزبلة التاريخ.

