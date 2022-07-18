مدير شرطة أبين يدعو الحكومة والتحالف العربي إلى دعم القوات الأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا مدير أمن محافظة أبين العميد علي ناصر بوزيد، الإثنين، الحكومة اليمنية والتحالف العربي، إلى دعم القوات الأمنية، وحذر من خطورة استمرار التجاهل.



جاء ذلك في كلمة له خلال تدشين النصف الثاني من العام التدريبي 2022 والذي أقيم بعرض عسكري في مدينة شقرة الساحلية، وشارك فيه وحدات من قوات الأمن العام والقوات الخاصة وقوات النجدة بأقليم عدن - أبين وقوات الطوارئ ومراكز الشُرط بالمديريات.



وأشاد مدير أمن أبين، في كلمته بمستوى الجاهزية والانضباط رغم شح الإمكانيات وتجاهل جميع الأطراف لهذه القوات التي أثبتت فاعليتها على مدى ثلاثة أعوام.





وقال العميد بوزيد إن "أبين كانت ولازالت كفة الميزان والرقم الصعب في جميع المنعطفات والمحافل، وأن تجاهلها وتهميشها يعد اجحافاً بحق قافلة كبيرة من الشهداء الذي سقطوا في أرض أبين العظيمة".



وأشار إلى تمر المحافظة تمر بمنعطفاً خطير يستوجب على كافة القوى بجميع أطيافها الى التعاون وتوحيد الكلمة والعمل بروح الفريق الواحد، لمواجهة التنظيمات الإرهابية.



وفي ختام كلمته وجه مدير الأمن رسالة إلى وزارة الداخلية والتحالف العربي والحكومة اليمنية، بضرورة دعم القوات الأمنية التي تم إيقاف مخصصاتها منذُ سنوات، في حين أن كافة المحافظات المحررة تحظى بالدعم والاهتمام.



وحذر من أن "الاستمرار في حالة التهميش والتجاهل سيهدم عمل السنوات الطويلة التي قضاها رجالنا في تثبيت الأمن والأمان".

