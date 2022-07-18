مليشيا الحوثي ترتكب 118 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 118 خرقاً للهدنة الأممية يوم السبت (16 يوليو) في جبهات القتال بمحافظات حجة والحديدة والضالع وصعدة والجوف ومارب، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.



وتوزّعت بين 29 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و10 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات في محور الضالع، وأربعة خروقات شرق حزم الجوف، وثلاثة خروقات في جبهات كتاف البقع وباقم شمال صعدة.

وفي مقدّمة الخروقات محاولة تسلل نفّذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع مهمة غرب مارب وأفشلتها قوات الجيش في لحظاتها الأولى.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات من أسلحة المدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى نشاط مليشيا الحوثي في عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحفر خنادق ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.