التوقيع على عقد تنفيذ مشروع مدرسة ثانوية للبنات في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

وقع اليوم بشبوة، على عقد تنفيذ مشروع بناء مدرسة ثانوية للبنات في مدينة عتق، بتمويل السلطة المحلية، بتكلفة 486 الف دولار.



وخلال حفل التوقيع على العقد، أكد محافظ المحافظة عوض العولقي، أهمية المشروع لتطوير القطاع التعليمي وتوفير بيئة آمنة لدعم وتشجيع البنات على التعليم..مشددا على ضرورة الإلتزام بالتصاميم والعمليات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وأشار العولقي، الى استمرار دعم السلطة المحلية للقطاع التعليمي وتقديم الدعم، والإرتقاء به نحو الآفاق المنشودة.