شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يبحث مع مسؤول الماني تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في برلين لؤي الارياني، اليوم، مع مدير الشرق الاوسط بالخارجية الالمانية غريغوري بلدجيان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في اليمن.



واشار الارياني، الى اهمية دعم الهدنة..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على استمرارها مع ضرورة تنفيذ النقاط المتعلقة برفع الحصار عن تعز..مشدداً على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية لتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالهدنة..مؤكداً على اهمية المواقف الدولية وخاصة المانيا في هذا التوقيت الدقيق لدعم الهدنة.

من جانبه اكد مدير الشرق الاوسط بالخارجية الالمانية، اهتمام المانيا بالهدنة..مشيراً الى انها تمثل امل في السلام واستمرارها مهم للغاية..مشدداً على اهمية فتح الطرقات في تعز..مؤكداً دعم المانيا لعملية السلام وللمبعوث الاممي الى اليمن.