السويري تحتفي بزفاف 96 عريس وعروس ضمن مهرجان التيسير الـ ١٤

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

احتفلت منطقة السويري بمديرية تريم بحضرموت،، بزفاف 96 عريسا وعروسة من أبنائها ضمن فعاليات مهرجان التيسير الرابع عشر .



وجرت مراسيم عقد القران بعد أن تم زف العرسان وسط الألعاب الشعبية الشبواني التي أحيتها لجنة الألعاب الشعبية بالمنطقة بحضور كثيف من قبل الأهالي والضيوف الذين توافدوا من مختلف قرى ومناطق حضرموت.

وشهدت ساحة الاحتفال مساءً أوبريت مهرجان التيسير الـ14 " هكذا نقش الحجر" الذي جسد مسيرة التعليم في المنطقة منذ الكتاتيب ، اضافة الى تقديم عدد من الوصلات الانشادية الفرائحيه لكوكبة من المنشدين .