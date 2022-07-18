المخلافي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

إطلع وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في عدد من المكاتب التنفيذيه والمديريات في المحافظة في أول يوم دوام عقب إجازة العيد.



حيث زار مكاتب الخدمة المدنية، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب المالية والشباب والرياضة ومكتب الضرائب وعدداً من الإدارات العامة التابعة للإدارة المحلية..مشددا على أهمية التزام وانضباط كافة الموظفين في عموم الوحدات الإدارية والمكاتب الخدمية في المحافظة وأداء مهامهم بالشكل المطلوب مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل بجميع المجالات.

من جانبة أشار نائب مدير مكتب الخدمة المدنية في المحافظة غالب المهدي إن برنامج النزول الميداني للجان التفتيش التابعة للمكتب، يشمل جميع مكاتب السلطة المحلية ووحدة حكومية ومختلطة خدمية للتأكد من الالتزام الوظيفي وأداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.