اجتماع يستعرض جهود السلطة المحلية بحضرموت لإنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

استعرض وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،اليوم، مع اللجنة المجتمعية المشكلة من الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية بوادي حضرموت جهود السلطة المحلية لإنشاء محطة كهربائية إضافية جديدة بقدرة 270 ميجاوات تعمل بالغاز لتخفيف الضغط المتزايد حاليا على المولدات العاملة بمحطة التوليد في وادي حضرموت .



وتطرق وكيل المحافظة، في الاجتماع الذي حضره الوكلاء المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد الركن عبدالله بن حبيش، الى الخطوات العملية التي تم اتخاذها من خلال وصول لجنة تضم عدد من المختصين الى سلطنة عمان للاطلاع على الجوانب الفنية لتلك المحطة واجراء عملية التفاوض مع الجهة المالكة.

ونوه وكيل المحافظة، الى أن المشروع سيلبي احتياجات وادي حضرموت في الفترة الحالية الا أنه قابل للتطوير في السنوات القادمة.