البحسني يطلع على سير العمل في ميناء نشطون ويتفقد كورنيش محيفيف بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على سير العمل في ميناء نشطون بمحافظة المهرة، وآلية العمل في التصدير والاستيراد للبضائع وغيرها، والصعوبات التي تواجه سير أداء الميناء.



واستمع البحسني ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، ووكيل أول المحافظة العميد مختار بن عويض، من مدير ميناء نشطون سعيد كريش، إلى شرح مفصل حول سير الحركة الملاحية بالميناء..موجهاً باعتماد صيانة زورق البحرية، وصيانة 5 زوارق صغيرة تابعة لقوات خفر السواحل بالمهرة..مؤكداً اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بكافة المنافذ البحرية والبرية والجوية، والعمل على تحسين أوضاعها، والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.

كما تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كورنيش محيفيف بمديرية الغيضة في محافظة المهرة.. متعرفاً على الأضرار التي خلفها إعصار لبان في كورنيش محيفيف الذي اجتاح محافظة المهرة في أكتوبر 2018، والجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة في عملية التأهيل..مؤكداً على الاهتمام بنظافة الكورنيش، واستغلال المساحات في التشجير.

والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد قوات التحالف العربي بمحافظة المهرة العقيد الركن بحري علي سعد الخالدي..مستمعاً منه إلى شرح موجز حول تدخلات قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محافظة المهرة، وخصوصًا دعم الأجهزة العسكرية والأمنية، والجهود المبذولة لتطوير الأجهزة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه، إلى جانب تنفيذ البرنامج السعودي للتنمية والإعمار للكثير من المشاريع التنموية بالمحافظة.

وثمن البحسني، جهود دول التحالف العربي ودعمها للمحافظات المحررة، في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية والإغاثية وكذا التنموية..مشيداً بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمحافظة المهرة من خلال إقامة مشاريع في قطاعات الطرقات والتربية والتعليم والمياه والصحة والتعليم..مؤكدًا أن التدخلات اسهمت في تحسين الأوضاع في محافظة المهرة.