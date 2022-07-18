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الرباش: عودة 6 الف حاج عبر منفذ الوديعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

اكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، إنجاز ما يقارب 6000 معاملة لحجاج بلادنا في منفذ الوديعة خلال ثلاثة أيام وعودتهم الى أرض الوطن.

 

واوضح الرياش في تصريح صحفي، انه تم التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية لزيادة الطاقة التشغيلية في منفذ الوديعة لتسريع خروج حجاج بلادنا..مثمناً الدعم الكبير والتسهيلات التي قدمتها المملكة لمنع الازدحام في المنفذ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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