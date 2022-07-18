انعقاد ورشة عمل بعدن حول تأثر بلادنا بالتغييرات المناخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية ( الفاو)، امس بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية و تشاورية لمشروع رفع وتعزيز قدرات الهيئة العامة لحماية البيئة للتنسيق الفعال مع صندوق المناخ الاخضر، برعاية وزارة المياه والبيئة.



وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي أن الورشة التي تستمر خمسة أيام تهدف الى تعزيز قدرات الهيئة وتمكينها لدى الصندوق الاخضر لدعم اليمن في رفع مرونتها وقدراتها في اجراءات التصدي لآثار التغيرات المناخية على مستوى التكيف والتخفيف وهو الذي سيساعد على تخطي بعض العوائق والتحديات التي تعيق العمل المناخي في اليمن وهو ما يعطي الأهمية لهذا المشروع كي تستطيع اليمن الوصول لتمويل مشاريع كبيرة من قبل صندوق المناخ الاخضر.

بدوره أوضح مندوب منظمة الفاو محمد سلام عبر تقنية الاتصال المرئي ان المنظمة تتطلع لان تكون شريكا مع مختلف القطاعات الحكومية. .مؤكدا على ضرورة العمل على اشراك مختلف القطاعات الحكومية والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للدول مع الصندوق الاخضر .

واستعرضت الورشة مجموعة من المحاور اهمها اعطاء نبذة حول صندوق المناخ الاخضر واستعراض عدد من صناديق التمويل المناخي العالمية الاخرى في اليمن مثل صندوق التكيف و مرفق البيئة العالمي وتقديم فكرة عن كيفية اعداد مقترحات خاصة بالتمويل، اضافة الى عرض الجوانب النظرية وكيف يمكن ان يعد مقترحات لمشاريع صندوق المناخ الاخضر، اضافة الى التعريف بمخاطر المناخ - الهازرس- مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول والفيضانات والجفاف والتعرض لهذه المخاطر والبنى التحتية التي يمكن ان تتأثر بهذه المخاطر اضافة الى الهشاشة وحساسية الانظمة الزراعية حيث يتم معالجتها من خلال التخفيف والتكيف وبناء المرونة المناخية.