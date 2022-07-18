محافظ شبوة يؤكد الاهتمام بالمشاريع الخدمية في المديريات الشرقية خلال الفترة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ شبوة عوض ابن الوزير، أن مديرية جردان وغيرها من مديريات المحافظة الشرقية ستحظى خلال الفترة القادمة بأولوية اهتمام قيادة السلطة المحلية في شبوة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية الملحة والضرورية وخاصة في مجالات المياه والكهرباء والطرق، وذلك نظرا للمعاناة الكبيرة لمواطني هذه المديريات في هذه المجالات.



وأشار المحافظ خلال لقائه، امس، مع عدد من قيادات السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمديرية جردان، إلى أبرز جهود وخطوات قيادة محافظة شبوة للعمل وفقا للإمكانات المتاحة على توفير المتطلبات الخدمية والتنموية لأبناء المديرية والمديريات الشرقية الأخرى عرماء والطلح ودهر.

واوضح أن هناك لجنة تقوم حاليا بعملية تقييم وضع مشاريع ومرافق المياه في جردان لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعيقها عن أداء دورها في خدمة الناس بشكل جيد، خاصة وان المديرية تزخر بحقول مائية طبيعية كثيرة وتمتلك سدود تقدر سعتها الإجمالية بنحو 95 ألف متر مكعب .. لافتا إلى الجهود المبذولة لإيصال الكهرباء إلى المديريات الأربع.