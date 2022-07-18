شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليزيدي يبحث مع مسؤول جزائري مستجدات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي، امس، مع مدير عام البلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية نور الدين خندودي، مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية في اليمن، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بمختلف المجالات بين البلدين.



وتطرق السفير اليزيدي، إلى ممارسات وانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، واستمرار تعنت المليشيا في فك الحصار عن مدينة تعز، وذلك رغم التزام الشرعية ببنود الهدنة التي تشمل فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بإدخال سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

من جانبه أكد المسؤول الجزائري، سعي بلاده بشكل دائم لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ووقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمني وتقديرها لمعاناته نتيجة الحرب.